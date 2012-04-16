英国女探险家拟单人划船横渡太平洋

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本4月16日电---英国女探险家Sarah Outen计划通过人力完成环球旅行，目前即将完成单人划船横渡太平洋的准备工作，这将是其旅程中最具挑战的一段。
现年26岁的Outen于2011年4月从英国启程，凭借皮划艇、自行车和6.4米的小船穿越了欧洲、中亚、中国、俄罗斯和日本，行程约17,700公里（11,000英里）。
“太平洋可能是我回到伦敦的旅程中最困难的一段。这让人很兴奋，但也让人有点害怕，”Outen在东京以东约130公里的Choshi港说道。
“看着地图上我要凭借一艘小船横渡的数千英里海洋，真是让人有点害怕。不过我也有些迫不及待了。”
Outen于2009年单人划船横渡印度洋，创造吉尼斯世界纪录。如果天气允许的话，她准备4月20日开始横渡太平洋的8,334公里之旅，她的目的地是温哥华，将耗时约七个月。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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