英国女探险家拟单人划船横渡太平洋

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本4月16日电---英国女探险家Sarah Outen计划通过人力完成环球旅行，目前即将完成单人划船横渡太平洋的准备工作，这将是其旅程中最具挑战的一段。

现年26岁的Outen于2011年4月从英国启程，凭借皮划艇、自行车和6.4米的小船穿越了欧洲、中亚、中国、俄罗斯和日本，行程约17,700公里（11,000英里）。

“太平洋可能是我回到伦敦的旅程中最困难的一段。这让人很兴奋，但也让人有点害怕，”Outen在东京以东约130公里的Choshi港说道。

“看着地图上我要凭借一艘小船横渡的数千英里海洋，真是让人有点害怕。不过我也有些迫不及待了。”

Outen于2009年单人划船横渡印度洋，创造吉尼斯世界纪录。如果天气允许的话，她准备4月20日开始横渡太平洋的8,334公里之旅，她的目的地是温哥华，将耗时约七个月。（完）