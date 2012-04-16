〔中国票据市场〕转贴利率跌势难抑,中长期贷款需求不足银行收票补缺

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月16日电---中国票据市场转贴利率周一仍跌势难抑,当前经济增速放缓的背景下,信贷政策保持相对宽松,且实体经济不振下中长期贷款需求依旧偏弱,票据业务因此受宠.
交易员认为,在经济形势没有明显好转前,货币政策料仍维持偏宽松的状态,这将支撑票据市场需求,转贴利率有望延续震荡下滑态势.
"缓慢往下回落,现在银(行承兑汇)票也就5.2%-5.3%的样子."上海一银行交易员称.
他指出,贷款需求并不太旺盛,促使银行转向偏短期的票据业务.而中期看,由于政策支持资金面维持相对充裕,货币市场利率基本会维持低位波动,转贴利率因此也难有上行动力.
中国一季度国内生产总值(GDP)增速为8.1%.数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:nSB1487516]
中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,且中长期贷款需求偏弱.[ID:nSB1485348]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-------------------------------------------------------
今日 5.8200/5.4542 6.0198/5.7050 7.0392/6.5826
上日 5.8235/5.4710 6.0415/5.7300 7.0392/6.5826
-------------------------------------------------------
变动-0.35bp/-1.68bp -2.17bp/-2.50bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价亦续降**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.0770%,较上日的5.1031%续降.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.0876/3.0326 3.2669/3.2089
上日 3.0839/3.0289 3.2678/3.2098
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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