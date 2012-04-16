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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 14:48 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率触及17个月低位,受欧债忧虑重燃推动

路透东京4月16日电---10年期日债收益率JP10YTN=JBTC跌至0.935%下方的17个月低位,因欧债忧虑重燃,此外人们预计日本央行未来将采取宽松举措.(完)

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