版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 15:01 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元及兑日圆跌至两个月低点,受西班牙忧虑打击

路透伦敦4月16日电---欧元兑美元和兑日圆周一跌至两个月低点,因对西班牙预算赤字的担忧,令该国公债收益率(殖利率)大涨,促使投资者削减欧元区风险敞口.

欧元兑美元在EBS交易平台EUR=跌至1.29945美元,日内跌幅约为0.5%,且跌破据称埋有期权的1.30美元水准.

欧元兑日圆EURJPY=R跌至104.66日圆,交易商称104.60下方有止损单.

全线买需推动美元兑瑞郎CHF=触及一个月高位0.92517瑞郎.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐