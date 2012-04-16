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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 14:54 BJT

〔澳洲股市〕收盘小幅下跌,受中国经济增长及西班牙主权债担忧打压

路透墨尔本4月16日电---澳洲股市周一下跌0.5%,材料类股领跌,因中国经济增长担忧以及西班牙主权债忧虑重燃,打压大宗商品价格下跌.

交易商称交投清淡,指标股指收盘得以脱离日低,守住4,300点的心理水平,因迹象显示中国对澳股买盘兴趣持续.

据最新数据,S&P/ASX 200指数跌20.6点至4,302.7点,交投量仅为平均水准的66%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王兴亚

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