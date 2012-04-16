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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 14:57 BJT

〔标题新闻〕南非经济前景略微好转,但仍与其他很多地区一样受全球经济不确定性制约--财长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ8E8DF007]

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