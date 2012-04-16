〔中国股市〕沪综指缩量收低,终结此前连续四日涨势

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透北京4月16日电---中国股市沪综指周一缩量小幅收低.虽然近期消息面偏暖,但半年线(2,350)处技术压力令股指依存在一定调整需求.分析人士指出,由于目前政策放松预期和上市公司业绩下滑风险之间的市场博弈犹存,短期大盘走势仍将反复.
沪综指.SSEC收报2,357.026点,跌2.135点,或0.09%,上日该股指曾收升至三周新高.今日上海A股成交额有所萎缩为736亿元人民币,上交易日为921亿元.
湘财证券分析师徐广福表示,近期消息偏暖,不过市场仍对上市公司业绩有所担忧,虽然今日设备和开发区概念股等表现活跃,但市场整体人气并没有充分激发,大盘走势仍有反复和调整需求.
"短期还是有一定的下行空间,但突破2,400点也有可能,因目前的政策释放超过投资者预期,但跟业绩风险则存在博弈,如果货币政策继续放松,股市则会震荡上行",他称.
在多次高调吹风"人民币汇率接近均衡水平"后,中国央行最终宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.[ID:nSB1489272]
沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,576.4点,跌0.26%,成交量为261,559手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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