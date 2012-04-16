版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 15:00 BJT

〔标题新闻〕新加坡3月非石油出口料较前月下滑8.3%,但较上年同期增长6.3%--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FG2IU]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐