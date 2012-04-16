〔企业并购〕中国金风科技和华锐风电欲竞购风机制造商Vestas--报纸

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透哥本哈根4月16日电---据丹麦日德兰邮报报导称,中国两大风力涡轮机制造商打算向业界全球第一的Vestas Wind Systems(VWS.CO)发起竞购.
日德兰邮报匿名援引丹麦公司治理人员的话称,在Vestas股价大跌之后,中国第二大风机制造商--新疆金风科技(002202.SZ)(2208.HK)和华锐风电(601558.SS)已与一些银行的公司业务人士讨论了收购的可能性.
Vestas股价自10月28日以来挫跌56%,该交易日过后,Vestas先后两次发布获利预警.
获利警报令该公司执行长Ditlev Engel对付成本上升,确保不再带来更多失望的压力增大.
Vestas在1月时宣布重整主要管理层并计划裁减2,335个岗位,以此恢复盈利,此前成本上升令2010年获利受挫.
Vestas对该报导不予置评.未能立刻联系上新疆金风科技和华锐风电对此置评.
Vestas股价在哥本哈根证交所周五收报48.95丹麦克朗,该公司股价在2008年曾触及接近每股700克朗的纪录高点.
但据日德兰邮报称,鉴于Vestas庞大和多样化的股东基础,这两家中国公司可能难以赢得逾90%投资者的支持,从而阻碍交易达成.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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