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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 15:14 BJT

〔全球金市〕现货金和期金均下跌1%,因欧债忧虑提振美元

路透新加坡4月16日电---现货金XAU=周一下跌1%,至每盎司1,641.9美元,此前西班牙公债收益率(殖利率)飙升重燃对欧元区债务危机的担忧,并推动美元指数.DXY升至一周半高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)期金GCcv1下跌1%至每盎司1,642.90美元,亦受美元走强拖累.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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