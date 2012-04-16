〔日本债市〕公债价格微涨,受货币政策宽松预期及西班牙忧虑影响

* 10年期日本公债收益率降至2010年11月以来低位 * 30年期日本公债收益率触及八周低位,之后反弹 * 投资者预计10年期日本公债收益率本周将区间盘整--调查 * 周二的五年期公债标售料将获得良好需求 路透东京4月16日电---日本公债价格周一微涨,10年期公债收益率(殖利率)降至17个月低位,因欧债忧虑重燃,以及对日本央行未来将采取宽松举措的预期,都增强了固定收益资产的吸引力. "全球避险基调给公债收益率带来压力,"瑞信策略师Shinji Ebihara称,"不过很难预计日本公债将在短期内突破当前区间." 路透对日本公债市场进行的周度调查报告显示,日本公债市场人士预计,长期公债收益率本周料将在狭窄区间交投.