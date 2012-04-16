〔日本债市〕公债价格微涨,受货币政策宽松预期及西班牙忧虑影响

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 10年期日本公债收益率降至2010年11月以来低位 * 30年期日本公债收益率触及八周低位,之后反弹 * 投资者预计10年期日本公债收益率本周将区间盘整--调查 * 周二的五年期公债标售料将获得良好需求 路透东京4月16日电---日本公债价格周一微涨,10年期公债收益率(殖利率)降至17个月低位,因欧债忧虑重燃,以及对日本央行未来将采取宽松举措的预期,都增强了固定收益资产的吸引力. "全球避险基调给公债收益率带来压力,"瑞信策略师Shinji Ebihara称,"不过很难预计日本公债将在短期内突破当前区间." 路透对日本公债市场进行的周度调查报告显示,日本公债市场人士预计,长期公债收益率本周料将在狭窄区间交投.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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