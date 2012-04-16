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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 15:13 BJT

《外汇动态》欧元全面下滑,受西班牙相关忧虑打压

0458GMT---欧元EUR=全面下跌,因围绕西班牙的忧虑情绪加剧,促使投资者回避欧元,青睐较安全资产.

欧元兑美元触及两个月低位1.2994,据称亚洲投资者抛盘.欧元兑日圆EURJPY=R跌至两个月低位104.66.

欧元兑英镑EURGBP=D4亦下滑至19个月低点,报0.8210英镑.(完)

--编译 王丽鑫; 审校 高琦

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