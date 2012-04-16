金正恩模仿祖父 勤学苦练展现自信

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月16日电（记者 Jack Kim）---大多数朝鲜人从未听到过金正日讲话，金正恩彻底改变了父辈的作风，在周日阅兵时面带微笑，并且不忘与将军们开个玩笑。

金正恩令人意外地发表了长达20分钟的讲话，在纪念金日成百年诞辰之际盛赞祖父的功绩，他在讲话过程中丝毫未露出紧张之色。

金正恩不只继承了金日成的权位，也继承了他的相貌和声音。

“金正恩明显苦练金日成的声音，在模仿时看起来很自然。”韩国崇实大学的Bae Myung-jin说道，Bae对朝鲜三代领导人的讲话做过研究。

尽管金正恩的讲话听起来有些单调，Bae称金正恩仔细控制音色和音高，令其听起来像金日成的声音。

金正恩的头型也与金日成相似，身边的将领身穿少见的白色军服，令人回想起朝鲜南北双方签署停火协议后的一个庆祝游行上金日成所穿的衣服。

另外一件让人比较意外的情况是，金正恩的朝鲜口音似乎并不浓重。

“我很惊奇，金正恩不费力就可以让人听起来像是来自首尔的人。”亚洲基金会朝鲜事务专家Peter Beck说道。（完）