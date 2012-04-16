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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 15:39 BJT

〔欧元债市〕西班牙10年券收益率今年首破6%,因财政疑虑加剧

路透伦敦4月16日电---西班牙10年期公债的收益率(殖利率)周一升破6%,为今年以来首次,因市场持续担心,西班牙恐无法说服投资者相信其能控制住预算赤字.

"假如没有(欧洲央行干预),西班牙收益率的涨势将没个头,会一直上升."Rabobank利率策略师Lyn Graham-Taylor称.

西班牙10年期收益率ES10YT=TWEB日内升高13个基点,报6.12%.一些分析师称若这种趋势保持,收益率将加速升至不可持续的水平.五年期西班牙收益率ES5YT=TWEB突破5%,升至今年以来高位5.07%.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB降至历史低点1.628%,受西班牙财政问题恐引发欧元区又一场金融危机的担忧推动.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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