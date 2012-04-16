〔欧元债市〕西班牙10年券收益率今年首破6%,因财政疑虑加剧

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透伦敦4月16日电---西班牙10年期公债的收益率(殖利率)周一升破6%,为今年以来首次,因市场持续担心,西班牙恐无法说服投资者相信其能控制住预算赤字.
"假如没有(欧洲央行干预),西班牙收益率的涨势将没个头,会一直上升."Rabobank利率策略师Lyn Graham-Taylor称.
西班牙10年期收益率ES10YT=TWEB日内升高13个基点,报6.12%.一些分析师称若这种趋势保持,收益率将加速升至不可持续的水平.五年期西班牙收益率ES5YT=TWEB突破5%,升至今年以来高位5.07%.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB降至历史低点1.628%,受西班牙财政问题恐引发欧元区又一场金融危机的担忧推动.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
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沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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