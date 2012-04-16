〔外汇期权〕一个月期美元/日圆期权波动率小跌,现汇跌破80.50--IFR

IFR伦敦4月16日电---美元/日圆现汇跌破80.50,因欧元/日圆在美元全线走高后下滑.美元在欧洲市场盘初低见80.44日圆,但汇价尚未能形成突破性走势.
不过,欧元/日圆和美元/日圆短期内均将进一步测试下档,期权交易商迫切想表明日内期权行权价80.00构成支撑.
值得留意的期权包括行权价在81.00日圆,亚洲时段价格报9.0%和10.0%的隔夜期权,行权价在80.75和81.50的隔夜期权价格分别报9.0%和10.25%,周四到期的期权报10.0%,一周期期权在海外市场售价最低达8.5%.
指标一个月期价平期权波动率最新报9.1/9.4%,更高的卖价报到9.5%.(完)
--编译 白云;审校 王洋
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