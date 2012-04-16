《企业看点》--4月16日财务活动报导摘要(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增前两则)
路透班加罗尔4月16日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据法国费加罗报周一报导,发展迅速的法国时尚品牌Zadig & Voltaire与美国私募基金TA Associates达成交易,将向后者出售30%的股份,该交易对前者的估值约为3.8亿欧元.[ID:nL6E8FG07E]
* 根据丹麦日德兰邮报报导,两家中国风轮机制造商正考虑对全球头号风电设备制造商丹麦的Vestas Wind Systems (VWS.CO)发起收购.[ID:nL6E8FG0C6]
* 瑞士周日报报导称,瑞士信贷CSGN.VX在公布第一季财报时,可能宣布裁减投资银行部门最多5,000个职位.[ID:nSB1489548]
* 报纸El Khabar周日援引阿尔及利亚通信部长Moussa Benhamadi报导称,阿尔及利亚政府聘请的审计公司对俄罗斯移动运营商VimpelcomVIP.N旗下手机部门Djezzy的估价为65亿美元.[ID:nL6E8FE10H]
* 英国星期日泰晤士报报导称,英超联赛冠军曼联的美国东家已重启在新加坡上市的计划,因市况改善.[ID:nL6E8FF0UI]
* 瑞士证交所运营商--SIX集团的执行长对瑞士周日报称,该集团拥有多达10亿瑞郎(11亿美元)资金用于收购,正寻找潜在目标.[ID:nL6E8FF0AF]
* 英国星期日泰晤士报称,私募股权巨头KKR正致力于收购然后合并澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)的钻石开采部门.[ID:nL6E8FF0TB]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟/李春喜;审校 王兴亚/程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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