〔日本经济〕密切关注欧债问题对日本银行系统带来的风险--白川方明(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透东京4月16日电---日本央行总裁白川方明周一表示,将继续关注欧债问题可能对日本银行系统产生的风险,此时正值欧债担忧重燃,使金融市场感到恐慌.
"日本金融系统整体保持稳定,但仍然需要密切关注欧洲局势带来的风险因素,"白川方明在一次信托银行的会议上表示.
欧元周一全线下跌,因西班牙公债收益率(殖利率)飙升,使对欧元区经济脆弱状态的担忧重现,而市场上遍布的避险情绪提振日圆兑美元JPY=升至七周高点.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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