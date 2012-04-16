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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 15:42 BJT

〔日本经济〕密切关注欧债问题对日本银行系统带来的风险--白川方明(更新版)

(新增细节)

路透东京4月16日电---日本央行总裁白川方明周一表示,将继续关注欧债问题可能对日本银行系统产生的风险,此时正值欧债担忧重燃,使金融市场感到恐慌.

"日本金融系统整体保持稳定,但仍然需要密切关注欧洲局势带来的风险因素,"白川方明在一次信托银行的会议上表示.

欧元周一全线下跌,因西班牙公债收益率(殖利率)飙升,使对欧元区经济脆弱状态的担忧重现,而市场上遍布的避险情绪提振日圆兑美元JPY=升至七周高点.

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