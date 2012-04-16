〔中国债市〕人民币利率互换小幅震荡,财政存款缴存因素压制未来资金面

路透上海4月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小幅震荡.季末时点过后,本次存款准备金例行调整有望退款的预期一度压制IRS小跌,但未来缴存财政存款因素令市场心态归于谨慎,价格总体变化有限.

交易员并称,基本面方面,市场对目前经济形势判断,以及未来货币政策是否或何时会放松仍较为纠结,如果没有新的方向指引,IRS近期难有明显突破.

本月初,银行间资金市场回购利率意外上扬.因银行季末突击吸收存款,导致大量补缴存款准备金.按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.

上海一银行交易员称,因一度预计例行准备金调整可能会有退款,"交易员觉得资金要宽松,(IRS)向下打了一下,完了之后一看pay side(付固定,收浮动)的人还挺多的,大家开始心虚又撤回来了."

他解释说,季末因素过后,商业银行的存款规模预计将有一定幅度的下降,随之应缴存的准备金会减少,例行的准备金调整应有资金退回,助增银行流动性.

根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2771/3.4229 3.1725/3.2667 3.2283/3.3217 3.3833/3.4783 3.4050/3.6650

上周五 3.3367/3.4567 3.2079/3.2943 3.2543/3.3457 3.4086/3.5029 3.4180/3.6860

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变动 -0.0596/-0.0338 -0.0354/-0.0276 -0.0260/-0.0240 -0.0253/-0.0246 -0.0130/-0.0210

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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