版本:
中国
债券 | 2012年 4月 16日 星期一 15:52 BJT

〔标题新闻〕意大利政府预计今年经济萎缩幅度稍低于1.3%--经济部官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8FG0J5]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐