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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 15:57 BJT

〔标题新闻〕日本软银的移动部门挑选诺基亚西门子通信为其在日本构建4G网络

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA8010]

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