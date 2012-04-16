路透伦敦4月16日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周勉力录得一些涨幅,但在试图挑战55日移动均线切入位1.3204时受挫,且本周初已跌破平缓的上升趋势线切入位1.3034.此点位失守应被视为一个初期警告讯号,欧元可能进一步下探1.2974/54,为2月低点和61.8%的费波纳奇回档位.如果跌穿该区域,则会继续向下测试1月低点1.2624.在交易时段转换之际,于1.3070附近出现一个短暂的缺口,预计在欧元继续走跌以前,这个缺口可以被填补上.关注55日移动均线切入位1.3204,此处已形成阻力,在该水准下方,市场仍受到卖盘主导.

美元/瑞郎:上周五走势企稳,本周伊始即突破三个月阻力线切入位0.9209瑞郎,预计将进一步测试0.9317/42阻力区域(为2011年10月和11月高点,以及今年跌势的61.8%回档位).预计该阻力也会被攻克,美元料将升向2012年高点0.9595.在0.9202处有个交易时段转换形成的小缺口,预计美元会有所回落来填上该缺口,之后再继续上行.关键支撑依然落在0.9066/0.9000区域.

欧元/英镑:上周大部分时段都表现为温和反弹,自1月低点0.8221英镑水准拉出上涨行情,但这些涨幅在周五被悉数抹去.我们认为0.8221将遭遇测试.较长期看,依然偏向看空欧元兑英镑,因市场走势目前看来是打破了三个月的盘整格局并向下发展.若跌破0.8220,则将下探2010年低位0.8067.反弹升势则料在0.8295/0.8367遭遇短线阻力.

纽约 当日 今年来 2011年

0716GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3017 1.3075 -0.44 +0.56 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.55 80.89 -0.42 +4.69 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 104.85 105.76 -0.86 +5.30 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9232 0.9192 +0.44 -1.54 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5826 1.5846 -0.13 +1.87 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9998 0.9994 +0.04 -1.91 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0326 1.0368 -0.41 +0.99 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8195 0.8217 -0.27 +5.28 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.210 83.870 -0.79 +5.81 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.030 66.470 -0.66 +10.36 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.46 128.18 -0.56 +6.63 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2593 1.2569 +0.19 -4.06 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 高琦; 审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]