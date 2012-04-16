两成英国富人希望移居海外--报告

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月16日电---英国骏懋银行集团(Lloyds Banking Group)财富管理部门周一表示，五分之一存款在25万英镑(约40万美元)以上的英国人正考虑移居海外，因他们厌倦了英国的犯罪率、糟糕的气候和居高不下的生活成本。
英国正面临着近一个世纪以来最严重的经济危机。该国正考虑如何在增加税收及削减公共开支的同时，保持其作为国际富人安全避风港的形象。
骏懋银行国际财富部门调查显示，19%的英国富人正考虑移居到法国、西班牙等欧元区国家，或甚至移民至美国、澳大利亚、新西兰或加拿大等欧洲大陆以外的国家。
骏懋银行国际财富负责人史密斯(Nicholas Boys Smith)在声明中表示：“很明显，越来越多的富裕人口看到了移居海外的机会和海外更好的生活质量。”
“我们的研究发现，未来两年离开英国的富裕人口将增加。”
“很明显，越来越多的富人对前景、基础设施、犯罪、反社会行为、税收、繁文缛节等担心不已，相信国外有更好的选择，”史密斯对路透表示。
不将房产计算在内，英国人口中存款或投资超过25万英镑的有大约50万人。
编译：靳怡雯 发稿：程芳
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
--近期中资财团不断以高价在港抢购地皮，连内地保险资金也按捺不住加入战团。中国平安保险旗下平安不动产资本，伙拍本地上市公司路劲基建，以“爆大冷”姿态，击败13个由中港著名发展商组成的财团，夺得港铁黄竹坑站物业发展项目第一期，首度成功在港投得地皮。
====================================================================