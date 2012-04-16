〔中国债市〕利率债与信用债走势迥异,海龙及时兑付弱化机构风险意识

路透上海4月16日电---中国银行间债市周一利率产品收益率略升,且国开债上行幅度相对明显,但信用产品收益率却小幅下跌.市场人士指出,国开行等利率产品不断发行,市场担忧新债供给压力不减,造成利率债收益率小幅上涨.

但市场人士也表示,相对利率产品受冷,信用产品却行情热络,在海龙短融信用风险警报解除后,机构预期中国债市很难爆发信用风险,市场风险意识弱化刺激其持续增仓信用产品.

"最近大家担心今年国债和国开债发行量可能都不会小,今天国开债的收益率又涨了2-3个bp."华东一银行交易员表示.

他并指出,在国开行宣布延长人民币债券零风险权重后,市场担忧其今年国开行可能突击发债,造成利率产品供给压力增大,机构对利率产品的态度正趋于谨慎,买气也相对低迷.

上海一银行交易员表示,与利率产品遇冷相比,信用产品却成交热络,很多机构将有限的流动性投入绝对收益相对较高的信用产品,特别是一些低评级的城投债,收益率下行幅度更是明显,预计信用产品的暖势还将延续.

倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.市场人士认为,地方政府的鼎力相助,或是海龙短融躲过违约大劫的主要原因.[ID:nSB1476956]

中国国家开发银行[CHDB.UL]周此前公告称,经银监会批复,该行在2013年末之前发行的人民币债券风险权重为零,直至债券到期,并视同政策性金融债.[ID:nSB1482418]

中国国家开发银行[CHDB.UL]将于周二(17日)招标发行共五期,总额不超过300亿元人民币固息金融债,期限包含一年、三年、五年、七年和10年.而各期限品种发行金额则不超过60亿元.[ID:nSB1484160]

剩余期限约9.37年的国开行固息债110248tCN110248=CFXM最新双边报价为4.45%/4.37%,相较上日收盘的4.43%/4.33%小涨.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.2933 3.8061

上日 3.5024 3.8044

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3530/3.3070

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8990/2.8472

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5337/3.4767(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>