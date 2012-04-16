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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 16:27 BJT

〔欧洲个股〕诺基亚股价跌破3欧元,延续发布亏损预警后的跌势

路透赫尔辛基4月16日电---手机制造商诺基亚NOK1V.HE股价周一跌破3欧元的关键水准,延续该公司上周三发布亏损预警后展开的跌势.

诺基亚之前称,今年前两个季度将录得亏损.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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