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债券 | 2012年 4月 16日 星期一 16:13 BJT

〔标题新闻〕南非财长对本币波动表示关切,称G20需采取更多措施稳定全球经济以减少波动

注:20国集团(G20)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ8E8DF008]

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