〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国信用债：2月共有25只短融、中票等取消或推迟发行，规模258亿元

路透上海3月1日 - 据路透不完全统计，截至周三，2月共有25只短融、超短融、中期票 据等取消或推迟发行，金额总计258亿元人民币，较1月的239.5亿元略增。 2017年1月共有30只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计239.5亿元， 较去年12月的950.2亿元降逾七成。 以下为今年2月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国 货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模 (亿元) 2/28 南京浦口康居建设集团 中票 5 2/27 青海盐湖工业股份有限公司 短融 10.5