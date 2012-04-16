〔路透基点〕中龙钢铁启动350亿台币七年期融资案--RLPC

路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,委托主办行台湾银行4月6日启动了中龙钢铁公司350亿台币七年期融资案.

这项无担保贷款包括A部分300亿台币定期贷款和B部分50亿台币商业票据抵押贷款.A部分的贷款利率是二级市场商票利率加码45个基点,税前利率底限为1.5%.B部分含全部费用的价码为二级商票利率加码40个基点.

数家银行受邀按三个层次参与A部分贷款:

承贷60亿台币或更多,先付费用为12个基点,获共同主办行头衔.

承贷30-60亿台币,先付费用为9个基点,获联合承办银行头衔.

承贷15-30亿台币,先付费用为3个基点,获经理行头衔.

回覆日截止到6月1日.在5月18日之前回覆的银行将得到1个基点的优惠费用.

此定期贷款每半年等额还款一次,有两年的宽限期,平均年限为4.5年.

财务约束条款包括100%的最低流动比率,200%的最高债务比率,最低利息覆盖比率为3倍,最低有形资产净值为300亿台币.

筹得资金将用于为该公司台中港钢铁厂增加新设备.

中龙钢铁为在台上市的中国钢铁的子公司,上次涉足银团贷款市场是在2009年12月,筹集200亿台币七年期定期贷款用于资本支出,最高综合资金成本为63.8基点,利率为90天二级市场商票利率加码60个基点.(完)