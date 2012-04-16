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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 17:33 BJT

〔美国个股〕甲骨文起诉谷歌的天价侵权案即将开审,双方CEO料出庭作证

路透旧金山4月16日电---甲骨文ORCL.O起诉谷歌(GOOG.O)的案件将在周一上午开始挑选陪审团成员,该诉讼的利害影响很大,而且这两家公司的执行长都料将出庭作证.

2010年8月甲骨文就其Java编程语言起诉谷歌公司,并提出七项专利和版权索赔.甲骨文收购Sun Microsystems时获得的Java编程语言,该公司指控谷歌的安卓手机操作系统侵犯了Java的知识产权.

而谷歌则表示没有侵犯甲骨文的专利权,并称甲骨文无法取得Java某些部分的版权.

最初预计的索赔金额高达61亿美元,但谷歌已经缩窄了甲骨文的索赔要求,目前仅剩两项专利纠纷,从而降低了潜在的赔偿金额.甲骨文在版权损害案中的索赔金额约为10亿美元.

该案件在美国旧金山地区法院审理,预计可能持续八周左右.法官William Alsup上个月告诉两家公司,如果要和解,截止时间为4月13日中午.上周五截止日期已经失效,双方都没有发出和解声明.(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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