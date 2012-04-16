《阳歌专栏》通用汽车在华生产凯迪拉克 亡羊补牢犹未为晚

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

*通用汽车在华生产凯迪拉克 亡羊补牢犹未为晚*

越来越多的迹象表明，中国主流汽车市场今年增长乏力。通用汽车(GM.N)最终发现中国豪华车市场仍存在巨大的增长潜力，“亡羊补牢”式地凭借凯迪拉克品牌进军该领域。眼下最大的问题是，中国政府已经开始限制政府机构购买豪华汽车，通用汽车凯迪拉克在华投产还要等一两年，届时中国豪华车销售是否仍旧坚挺还是个未知数。

尽管今年第一季度中国汽车整体销量同比下降3.4%，中国豪华车市场增长明显还会持续一段时间。宝马(BMWG.DE)和大众(VOWG.DE)奥迪等品牌销售增长强劲，去年销量增长30%以上。据外媒报导，这也促使通用汽车最终决心在中国投产凯迪拉克，该公司计划一年内在华生产三款凯迪拉克车型，并将在下周开始的北京车展期间宣布更多细节。

凯迪拉克进入中国市场已有时日，但全部为进口车型，也就是说，所有在售的凯迪拉克都缴纳了高昂的进口关税，因而其竞争力远远低于在华生产的德国品牌车型。尽管出手有点晚，但通用汽车的最新举动似乎不失为一个明智之举。凯迪拉克在普通中国消费者眼中是个享有盛誉的豪华车品牌。这是个重要的因素，因凯迪拉克在美国本土市场被视为老年人车型，销售始终很受影响。作为一名生活在中国的美国人，我惊讶地看到通用是如何在中国将别克打造成一款畅销品牌，其实别克在美国也被视为一款相对老旧和平庸的汽车品牌。

无疑，通用汽车可以利用其广泛的销售和分销网络以及营销实力推动凯迪拉克的销售，迅速将其打造成为中国市场上一款具有竞争力的豪华车品牌。当然，一大风险在于，当通用汽车开始在华大规模生产凯迪拉克时，中国的豪华车市场也将开始放缓，不过对于凯迪拉克也还应有很大的增长空间。

同时，外媒也报导称，法国雷诺汽车(RENA.PA)和中国东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)签署在中国建立合资车企的框架协议。因中国政府将对海外车企入华逐渐关上大门，因而雷诺和东风试图尽快就协议达成一致，以加快脚步赶上末班车。我认为，我应该为雷诺最终发现中国市场并抓紧敲定投资协议的举动表示赞许，但我不得不想，为什么这样一家全球大企业却花了这么长时间才发现中国市场，而中国早在几年前便超过美国，成为全球最大的汽车市场，我不得不说，雷诺的“迟到”将严重限制其在华成功的可能。

一句话：通用汽车在华生产凯迪拉克的计划似为开发中国豪华汽车市场的一个明智之举，该公司可利用其现有的销售网络迅速赶上德国竞争对手。

**TCL手机业务历史重演**

TCL通讯2618.HK上周晚些时候称，第一季获利可能较上年“大幅下降”；TCL集团(000100.SZ)同样表示第一季获利可能大幅下挫75-85%。

2004-2005年TCL通讯收购法国阿尔卡特ALUA.PA的手机业务后差点破产。去年的这个时候，种种迹象显示TCL通讯已成功扭转局面。TCL通过将大部分生产转移到中国成功稳定了手机业务，阿尔卡特手机在欧洲的强劲销量令获利大幅上升。可是TCL在国内市场却未能建立名气，10年前TCL因生产价格低廉手机在国内声名大噪，但随后因缺乏创新而几乎销声匿迹。

TCL通讯在获利预警中称，欧洲作为其核心市场，受到债务危机的剧烈冲击，销量受到影响。TCL通讯还表示，未能开发出更多智能手机产品也是销量下降的原因。目前苹果APPL.O、三星(005930.KS)和宏达电(2498.TW)主导智能手机市场。

没有紧跟市场潮流看似同该公司之前在中国市场的失败有惊人相似之处，显示TCL并未从过去的失败中吸取足够的教训。投资者用脚投票，过去12个月TCL通讯大跌逾50%。

该公司看似终于认识到了现实，称已与中国前两大无线运营商签署新的协议，开拓拥有一些天然优势的国内市场。TCL还表示，正在开发更多智能手机，从而追赶苹果和其他领军企业。

我个人对TCL董事长李东生和他的管理团队印象很好，认为他们可能再次扭转手机业务困境，为投资提供良好的投资机会。不过我必须指出，实现扭转不见得一定能实现，只有高度坚信TCL能成功扭转困境并拥有闲置资金的投资者可能会考虑目前介入。

一句话：TCL手机业务因缺乏远见遭遇大幅下滑，但是该公司正在采取措施，有望在明年扭转局面。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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