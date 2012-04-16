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债券 | 2012年 4月 16日 星期一 16:32 BJT

〔欧元债市〕西班牙五年期CDS触及纪录高点,因对该国的财政忧虑持续

路透伦敦4月16日电---Markit数据显示,西班牙五年期信用违约互换(CDS)周一扩大涨幅,触及纪录高点520个基点,因对于该国能否控制财政问题的担忧持续.(完)

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