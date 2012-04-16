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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 16:40 BJT

〔标题新闻〕路透调查显示菲律宾央行周四会议料将维持隔夜借款利率在纪录低点4.0%不变

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FG10M]

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