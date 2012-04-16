《中国新债预测》国开行五期新债料随二级略走高,中短端需求或略好

* 招标品种: 国开行一年、三年、五年、七年和10年固息债

* 招标金额: 各期限均不超过60亿元人民币

* 招标时间: 周二(17日)9:30-11:00

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.42%-3.55%、3.80%-3.93%、4.06%-4.20%、4.20%-4.35%和4.35%-4.43%

* 预测均值: 3.48%、3.88%、4.13%、4.30%和4.40%

路透北京4月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五期固息金融债,期限包含一年、三年、五年、七年和10年.路透调查显示,国开行创新发行方式单日并发多期新债,虽可满足机构多元化投资需求,但密集的供给亦令市场承压,机构多预期这五期新债结果随二级市场略走高,中标利率预测均值分别在3.48%、3.88%、4.13%、4.30%和4.40%.

交易员并认为,相对而言,三年期以内尤其是一年期品种,或更受机构欢迎一些.

"国开行明确了发行计划,市场不变,但供给偏大在那摆着呢,"北京一国有大行交易员称,"这样发是能满足投资人多品种的计划.但你这么发,大家就不会急着投,反正不愁拿不到.单期发行不乐观,需求被分化了."

北京另一国有银行交易员则指出,国开行单日并发多期新债的发行模式创新,或意在拉低发行成本.虽然短期内或产生一定的效果,但从长期看,供求不平衡的压力后期一定会推高发行利率.

银行间债市周一利率产品收益率略升,且国开债上行幅度相对明显,但信用产品收益率却小幅下跌.市场人士指出,国开行等利率产品不断发行,市场担忧新债供给压力不减,造成利率债收益率小幅上涨.[ID:nSB1491144]

本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

三年期以内的中短期和10年期品种需求或更好一些.其中,一年期债的价值为不少机构所提及.

上海一大型银行交易员就指出,在一年央票持续停发的大背景下,纵是考虑周三有一年期进出口新债发行,明日国开一年固息债仍会颇受青睐;另外,10年期债结果若落于4.4%左右,投资价值尚好,亦或吸引部分资金充裕投资盘买入.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报28天期和91天期两个期限的正回购需求,三个月期和一年期央票继续缺席.今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.[ID:nSB1489918]

中国进出口银行周三(18日)招标发行150亿元人民币固息金融债,期限一年.[ID:nSB1487044]

该期债为国开行今年第18期至22期金融债.具体条款如下:

第18-22期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 4月17日9:30-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月23日

起息日 4月23日

分销期 4月18日-4月23日

上市日 一年期为4月25日;三年、五年、七年和10年期为4月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)