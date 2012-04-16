《外汇动态》据闻80.20-50区域挂有不少美元/日圆买单

0831GMT---美元/日圆JPY=也许已遭到抛售,但鉴于日本出口商的美元买单据说在80.20-50区域积聚,日圆或难以实现进一步上涨.

随着夏季到来,日本国内核电供应仍然匮乏,已然成为全球最大的液化天然气进口国的日本可能必须进口更多以美元计价的能源.

这或许能帮助解释为何目前在80.50下方有美元/日圆买需.(完)

--编译 白云; 审校 侯向明

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