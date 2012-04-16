《外汇动态》据闻80.20-50区域挂有不少美元/日圆买单

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0831GMT---美元/日圆JPY=也许已遭到抛售,但鉴于日本出口商的美元买单据说在80.20-50区域积聚,日圆或难以实现进一步上涨.
随着夏季到来,日本国内核电供应仍然匮乏,已然成为全球最大的液化天然气进口国的日本可能必须进口更多以美元计价的能源.
这或许能帮助解释为何目前在80.50下方有美元/日圆买需.(完)
--编译 白云; 审校 侯向明
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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