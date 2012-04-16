〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,波动加大但不会引发趋势性升贬(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收跌,日间波动加大

* 央行扩大人民币兑美元日波幅限制至1%

* 中间价仍是人民币汇率表现的最重要指引

路透上海4月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收跌,且波动幅度较央行宣布扩大限制前更为明显.不过交易员表示,央行中间价仍是人民币汇率表现的最重要指引,扩大日间波幅限制本身并不会引发汇价的趋势性升贬.

交易员还指出,扩大人民币兑美元日波幅限制,是中国在人民币国际化道路上迈出的重要一步.该政策是否可以减少央行对外汇市场干预,以及会不会增加外贸企业汇兑成本尚需进一步观察.

中国央行上周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nST0512623]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3150 6.3105 6.3250 6.2960 6.2879 6.3030

"开盘之后波动的确比较大,但还是没有超出之前0.5%的幅度,更不要说1%了,"上海一位银行交易员说.

但他指出,与2010年重启汇改之后的市场表现截然不同,人民币兑美元汇价今日明显下跌,说明市场对于人民币升值趋势的判断已经发生根本性改变,汇率双向波动特征更加明显,规避汇率波动风险的需求也随之增加.

他认为,这不管是对于管理者,还是参与市场交易的机构本身,都是一次新鲜的尝试,究竟影响如何,还需要进一步的观察.

上海另一位银行交易员还表示,今日人民币兑美元走跌幅度较大,除了隔夜美元走强之外,另一个原因可能是因为扩大汇价波动幅度限制之后,令不能持有美元空头过夜的交易机构潜在损失风险增加,做空动能相应减弱.

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3515/45 6.3300

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3110/20 6.2960

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水275点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3425元.

东京汇市欧元周一下滑,兑美元跌至一个月低位,兑英镑触及一年半低点,因西班牙公债收益率(殖利率)飙升,重新引燃对欧元区经济脆弱现状的担忧.而中国周末扩大人民币日内波幅的新闻对主要货币走势影响有限,市场人士仍在解读中国此举的影响. [FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/曲伟治; 审校 张喜良

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>