〔银行观点〕中国票据市场利率有望续跌,因扩充信贷规模需求仍在--农行

路透上海4月16日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,从新增人民币贷款结构来看,中长期贷款占比逐月下滑,而票据贴现占比逐月增长,反映出当前企业投资需求仍然低迷,商业银行用票据资产充规模现象较为明显.如果实体贷款需求未显着恢复,预计这一现象短期内仍将延续,从而致票据市场利率有望续跌.

不过报告同时指出,另一方面,市场利率经过前期大幅下跌已逐步逼近同期限资金利率,同时市场对资金面的预期相对谨慎,也对票据市场利率形成一定支撑,预计回购利率较买断利率相对稳定.

另外,在信贷规模调控压力相对较小的情况下,买入力度持续较强.而进入下旬,预计卖出需求也有所上升.回购方面,受报价多期限的影响,报价金额也持续较高的水平.总体预计市场交投将较为活跃.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)