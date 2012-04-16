〔路透基点〕中信泰富30-40亿港元贷款案澳洲项目实地考察调至本周--RLPC

路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,综合企业中信泰富(0267.HK)已将30-40亿港元融资案对澳洲项目的实地考察时间从3月底调整至本周.

中信泰富隶属于中信集团,自2月以来一直与相关银行就此新资金交易展开协商,但没有阐明贷款用途.经手贷款业务的银行家预计,部分筹得款项可能用于对中冶集团(MCC)在澳洲西部的Sino Iron项目的8.22亿美元额外投资计划.

据称是次交易含全部费用的价码超过200个基点.贷款期限预期为三年,但中信泰富也在考虑采用五年期的年限.

中信泰富上次进入香港贷款市场筹资是在2011年8月,当时从七家银行获得45亿港元五年期银团贷款,含全部费用的最高价码为170个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码153个基点.

中国农业银行、中银香港、中国建设银行和中国交通银行为此交易的委托主办行,中国招商银行、上海浦东发展银行及永隆银行为高级经理行.(完)