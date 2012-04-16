《中国企业债发行日程表》--4月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *安阳投资 10 7 8.00% AA 4/17-4/19 一创摩根 (自第三年末起每年分别偿还20%本金) ===================================================================================== 泉州市泉港 10 7 8.40% AA- 4/16-4/20 国信证券 石化工业区 建设发展公司 (自第三年末起每年分别偿还20%本金,以土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 国家电网公司 50 10 16日招标 AAA 4/17-4/18 英大证券 100 15 西南证券 中信证券等 (10年期和15年期招标区间分别为4.16%-5.16%和4.26%-5.26%) ===================================================================================== 昆明城投公司 22 6 7.60% AA+ 4/13-4/19 齐鲁证券 (自第三年末起每年分别偿还25%本金) 国信证券 ===================================================================================== 长沙经济技术 12 10 8.45% AA 4/13-4/19 光大证券 开发有限公司 (自第3年起至第6年分别偿还10%本金,第七年起偿还15%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》