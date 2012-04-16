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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 17:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*安阳投资      10         7          8.00%        AA       4/17-4/19       一创摩根
                          (自第三年末起每年分别偿还20%本金)              
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泉州市泉港     10         7           8.40%       AA-      4/16-4/20       国信证券
石化工业区
建设发展公司              (自第三年末起每年分别偿还20%本金,以土地使用权抵押担保)  
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国家电网公司   50        10         16日招标       AAA     4/17-4/18       英大证券
              100        15                                                西南证券    
                                                                           中信证券等
                         (10年期和15年期招标区间分别为4.16%-5.16%和4.26%-5.26%)
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昆明城投公司   22         6          7.60%        AA+      4/13-4/19       齐鲁证券
                          (自第三年末起每年分别偿还25%本金)                国信证券
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长沙经济技术   12        10          8.45%        AA       4/13-4/19       光大证券
开发有限公司              (自第3年起至第6年分别偿还10%本金,第七年起偿还15%本金)    
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 冉莹

 
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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