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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 17:23 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================  
*华能集团     200       50        9   4/17簿记建档     光大银行     AAA      4/18     4/19    
                                                       农业银行 
============================================================================================= 
 
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================
*长江电力     205       55        12  4/19簿记建档     建设银行     AAA      4/20      4/23 
 (600900.SS)                                           农业银行 
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*浙江大东       4        2        12  4/23簿记建档     民生银行      A+      4/24      4/25 
 南集团                
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*章源钨业       4        2        12  4/23簿记建档     农业银行     AA-      4/25      4/26 
 (002378.SZ)                     
=============================================================================================
华能国际       50       50        12  4/17簿记建档     建设银行     AAA      4/18      4/19
(0902.HK)(600011.SS)
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宝钢集团新疆   17.5     17.5      12  4/17簿记建档     工商银行      AA      4/18      4/19  
八一钢铁公司   
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天津航空        9        5        12  4/17簿记建档     北京银行       A+     4/18      4/19
                                                       国开行
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仙琚制药        4        2        12  4/17簿记建档     招商银行      AA-     4/19      4/20  
(002332.SZ)  
=============================================================================================
华侨城集团     44       20        12  4/17簿记建档     建设银行     AAA      4/18      4/19 
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江苏扬农        6        3        12  4/18簿记建档    农业银行       AA-     4/19      4/20
化工集团
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浙江商业集团   10       10        12  4/19簿记建档     光大银行      AA-     4/20      4/23 
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北京城乡        2.5      2.5      12  4/19簿记建档     北京银行       A+     4/20      4/23  
建设集团                                               国开行 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*盐田港集团    60        30       5   4/23簿记建档   国开行/中行     AAA      4/24      4/25 
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*青海国投      45        25       5   4/23簿记建档    浦发银行       AAA      4/25      4/26 
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江苏阳光集团   15        7.5      3   4/17簿记建档    光大银行       AA       4/18      4/19 
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烟台万华       10        10       5   4/17簿记建档    华夏银行       AA+      4/19      4/20 
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河南投资集团   15        15       5   4/17簿记建档    浦发银行       AA+      4/19      4/20
                                                      中信银行
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粤海控股       50        15       5   4/17簿记建档    中信银行      AAA       4/19      4/20
 
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中国重汽集团    5.9       5.9     5   4/18簿记建档    建设银行       AA+      4/19      4/20                                                       中信银行
=============================================================================================
光明食品集团   20        20       3   4/19簿记建档    浦发银行       AA+      4/23      4/24
                                                      上海银行
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京能新能源     10       10        3   4/20簿记建档    浦发银行       AA       4/24      4/25
                                                      北京银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
=============================================================================================  
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --发稿 曲伟治; 审校 李宏薇

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