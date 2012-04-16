〔企业结盟〕俄罗斯Rosneft将与艾克森美孚签订广泛战略合作协议--消息

路透莫斯科4月16日电---知情人士对路透称,周一稍晚俄罗斯国家石油公司Rosneft(ROSN.MM)和美国艾克森美孚(XOM.N)将在总理普京官邸签订一广泛的战略合作协议.

一消息人士表示,艾克森美孚首席执行官Rex Tillerson预计出席仪式.仪式将于1200GMT在莫斯科外Novo-Ogaryovo普京官邸进行.

行业消息人士表示,协议将确保Rosneft加入艾克森美孚北美项目,并寻求向Rosneft位于西伯利亚西部的油田转让技术,两家公司还会联合在俄罗斯北极沿岸寻找石油.(完)