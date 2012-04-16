〔企业结盟〕俄罗斯Rosneft将与艾克森美孚签订广泛战略合作协议--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透莫斯科4月16日电---知情人士对路透称,周一稍晚俄罗斯国家石油公司Rosneft(ROSN.MM)和美国艾克森美孚(XOM.N)将在总理普京官邸签订一广泛的战略合作协议.
一消息人士表示,艾克森美孚首席执行官Rex Tillerson预计出席仪式.仪式将于1200GMT在莫斯科外Novo-Ogaryovo普京官邸进行.
行业消息人士表示,协议将确保Rosneft加入艾克森美孚北美项目,并寻求向Rosneft位于西伯利亚西部的油田转让技术,两家公司还会联合在俄罗斯北极沿岸寻找石油.(完)
--编译 田建华;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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