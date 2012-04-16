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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 17:48 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾股市升至四周高位,新加坡股市创两周高位

路透4月16日电---菲律宾股市周一升至四周高位,新加坡股市创两周高位,但是该地区其他股市收低,此前西班牙债券收益率飙升令欧债危机的忧虑重燃,并损及投资者对风险资产的偏好.

新加坡股市.FTSTI收高0.1%,创4月3日以来最高.石油钻塔公司Keppel Corp Ltd(KPLM.SI)获得巴西41亿美元大单,股价上涨1.2%.

菲律宾股市.PSI小涨0.4%,创3月19日以来最高.

印尼股市.JKSE跌0.3%,外资净卖出3,400万美元.马来西亚股市.KLSE收跌0.4%.

越南股市.VNI收高1.2%.泰国股市因假期休市.

0939GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2992.12 4.30 +0.14 +13.07 2646.35

马来西亚 .KLSE 1597.51 -5.61 -0.35 +4.36 1530.73

印尼 .JKSE 4146.58 -12.70 -0.31 +8.49 3821.99

菲律宾 .PSI 5117.46 20.16 +0.40 +17.05 4371.96

越南 .VNI 468.26 5.74 +1.24 +33.20 351.55

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(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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