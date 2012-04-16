〔东南亚股市〕菲律宾股市升至四周高位,新加坡股市创两周高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透4月16日电---菲律宾股市周一升至四周高位,新加坡股市创两周高位,但是该地区其他股市收低,此前西班牙债券收益率飙升令欧债危机的忧虑重燃,并损及投资者对风险资产的偏好.
新加坡股市.FTSTI收高0.1%,创4月3日以来最高.石油钻塔公司Keppel Corp Ltd(KPLM.SI)获得巴西41亿美元大单,股价上涨1.2%.
菲律宾股市.PSI小涨0.4%,创3月19日以来最高.
印尼股市.JKSE跌0.3%,外资净卖出3,400万美元.马来西亚股市.KLSE收跌0.4%.
越南股市.VNI收高1.2%.泰国股市因假期休市.
0939GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 2992.12 4.30 +0.14 +13.07 2646.35
马来西亚 .KLSE 1597.51 -5.61 -0.35 +4.36 1530.73
印尼 .JKSE 4146.58 -12.70 -0.31 +8.49 3821.99
菲律宾 .PSI 5117.46 20.16 +0.40 +17.05 4371.96
越南 .VNI 468.26 5.74 +1.24 +33.20 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)