〔中港股市〕双双收低,因受获利预警和折价配股打击

路透香港4月16日电---香港股市恒生指数周一收跌,因有海外市场疲弱、中资企业发布获利预警、以及欧债担忧重燃等利空因素,盖过了中国继续采取汇改措施的长期利好影响.

在多次高调吹风"人民币汇率接近均衡水平"后,中国央行最终宣布将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.[nSB1489272]

尽管此举基本上被视作利好中国市场,但交易员称,市场氛围偏于谨慎,因担心中国企业公布更多情况不佳的财报,和更多折价配股.工行周一配售25亿美元股份,较上周五收盘价折让3.1%.

恒生指数.HSI收跌0.44%至20,610.64点,恒生国企指数.HSCE跌0.84%.港股表现逊于亚洲其他股市.