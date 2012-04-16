〔中港股市〕双双收低,因受获利预警和折价配股打击

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---香港股市恒生指数周一收跌,因有海外市场疲弱、中资企业发布获利预警、以及欧债担忧重燃等利空因素,盖过了中国继续采取汇改措施的长期利好影响.
在多次高调吹风"人民币汇率接近均衡水平"后,中国央行最终宣布将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.[nSB1489272]
尽管此举基本上被视作利好中国市场,但交易员称,市场氛围偏于谨慎,因担心中国企业公布更多情况不佳的财报,和更多折价配股.工行周一配售25亿美元股份,较上周五收盘价折让3.1%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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