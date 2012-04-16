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债券 | 2012年 4月 16日 星期一 18:02 BJT

〔伦敦美债〕10年期公债收益率跌破2%心理关口,因西班牙之忧引发避险

路透伦敦4月16日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周一跌破重要心理水平2%,因有关西班牙财政的担忧引发对避险公债的需求,不过零售销售数据公布前交投淡静.

10年期美国公债收益率US10YT=TWEB持稳于1.99%,但由于西班牙相关担忧促使投资者抛售风险资产,美债收益率在2%下方可能进一步下跌.

西班牙10年期公债收益率周一升破重要心理价位6%,因市场担心该国财政可能引发新一轮欧元区债务危机.周四西班牙标售公债,对该国公债需求将是考验.

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