〔路透基点〕三一重工为子公司寻求1.5-2亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,三一重工(600031.SS)正在为子公司寻求1.5-2亿美元三年期子弹式贷款.

据消息人士称,汇丰控股为该贷款案的主办行,参贷银行数量超过10家.

该贷款含所有费用的价码据说为逾300个基点.

去年8月,三一重工签定相当于3.5亿美元的三年期定期贷款,参贷行包括澳新银行、汇丰控股、苏格兰皇家银行、渣打银行、法国东方汇理银行.贷款含所有费用的最高价码为220基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码185个基点.(完)