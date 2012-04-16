〔路透基点〕三一重工为子公司寻求1.5-2亿美元三年期贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,三一重工(600031.SS)正在为子公司寻求1.5-2亿美元三年期子弹式贷款.
据消息人士称,汇丰控股为该贷款案的主办行,参贷银行数量超过10家.
该贷款含所有费用的价码据说为逾300个基点.
去年8月,三一重工签定相当于3.5亿美元的三年期定期贷款,参贷行包括澳新银行、汇丰控股、苏格兰皇家银行、渣打银行、法国东方汇理银行.贷款含所有费用的最高价码为220基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码185个基点.(完)
--编译 白云; 审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)