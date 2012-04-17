〔路透基点〕华润创业三年期贷款案可能获得超额承诺认贷--RLPC

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士的话称,中国华润创业三年期定期贷款案获得的承诺贷款,可能高于40亿港元的最初筹资目标.
据消息人士称,约有七到八家银行将参与这项自行安排的俱乐部贷款,其中包括三菱东京日联银行、花旗集团、摩根大通、瑞穗实业银行、华侨银行、丰业银行和大华银行.
消息人士称,此项交易的规模可能高达48亿港元,银行受邀参与的最低承诺贷款规模为6亿港元.
此前曾报导,据称含全部费用的价码低于200个基点.
银行业消息人士表示,筹得资金将用于再融资和运营资本.
华润创业与SABMillerSAB.L合资成立华润雪花,华润雪花是中国最大的啤酒品牌.华润创业并未指明计画为哪笔贷款进行再融资.然而,该公司在2007年11月完成的32亿港元五年期贷款将于今年稍晚到期.
该笔贷款由中国华润创业(香港)出借,包括16亿港元循环贷款和16亿港元子弹式贷款,含全部费用的最高价码为32个基点,贷款利率较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码28个基点.
共有10家银行参与该笔贷款.中国农业银行、中国银行香港分行、三菱东京日联银行、Calyon、星展银行、华侨银行、瑞穗实业银行、渣打银行、三井住友银行为协同主办行.加拿大出口发展公司为高级经理行.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
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