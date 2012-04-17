(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带升,外商银跟进央行拉高隔拆利率

* 央行调升委托代收利率0.3基点

* 存单到期大,资金则略分布不均

* 短票销售顺畅,利率持平

记者 张雅菁

路透台北4月16日电---台湾银行间短期利率周一稳中带升,央行再度微幅调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点,向来贴近央行利率的外商银行顺势拉高拆出利率;不过,今日央行存单到期量颇大,市场资金不至于短缺,但有些分配不均的现象.

资金调度人士表示,今日央行存单到期近5,000亿台币,央行代收的目标金额也随之较上周五增加,资金欲松不易,大致呈"普普"的状态,外商银行短钱还算充裕,但本地则相对比较少,部份民营银行有些缺口.

"(资金)有一点不均,但不至于没有,"一本地公股银行人士称.

继上周连续五天调升后,央行再调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.468%.台湾央行自3月26日起明显积极调高代收利率,累计已调升7.6基点.

市场人士指出,央行连续拉升隔拆利率,但资金量还未掐紧到令短率全面走高的地步,主要是以利率贴近央行的外商银行利率跟进脚步较明显;而在揣测央行将持续缓步拉升下,外商银行对于两天期以上的短钱拆出,多较保守或是要求加码至0.47-0.48%以上.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.487%,上日在0.485%;区间在0.37-0.71%,上日在0.370-0.70%.

一周(2-7天)拆款区间收在0.44-0.730%,上日区间在0.47-0.72%.

**短票成交暂乏拉抬条件**

短票方面,有票券商今日发行量增加,也有票券商发行量较上周回软,但整体而言,资金仍显充裕下,次级销售顺畅,即使部份买方开价试图拉高,但成交利率暂乏拉抬的条件.

一票券商称,欲观察央行紧缩脚步是否不仅仅在宣示作用,或可留意接下来央行存单发行余额是否再破七兆台币,或是增加长天期存单发行比重.

今日银行间30天短票利率同上日,主要成交在0.85%,较短天期在0.84%,部分大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.

央行今日共发行4,439.5亿台币存单,相较存单到期金额4,928.6亿,存单发行余额减少489.1亿.[TW/MMTCN]

累计本周存单到期金额为1兆(万亿)4,375.6亿台币,接下来依序为周二2,548亿,周三3,104亿,周四470.5亿以及周五3,324.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负123亿台币;累计超额准备为负1,650亿台币,加计前期1%的超额准备为负742亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持平,由于寿险自投信端赎回基金,今日来自投信的资金供应量偏低,使得调度较为不易.

资金调度人士表示,见投信陆续提解及走钱,找券电话也大幅减少,令各家机构资金分配略微不均,交易商需主动出击寻钱才能补齐缺口.不过,银行体系资金仍充裕,附买回市况不至于到吃紧的地步,RP利率稳于区间未变,将持续观察央行冲销态度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)