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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 18:21 BJT

〔美国新股〕凯雷集团拟按每股23-25美元公开发行3,050万普通股--SEC

路透4月16日电---美国证券交易委员会(SEC)文件显示:

* 凯雷投资集团(CARLYLE GROUP)计划以每股23至25美元首次公开发行(IPO)3,050万普通股

* 凯雷集团估计IPO净筹资约6.954亿美元.(完)

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