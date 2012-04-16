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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 18:28 BJT

〔国际油市〕利比亚5月原油日出口料达129万桶--(NOC)

路透4月16日电---利比亚国家石油公司(NOC)一高层周一表示,利比亚5月原油日出口料达129万桶.(完)

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