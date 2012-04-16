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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕4月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 291.9 76 -- --

* 5月 293.2 48 293.5 48

* 6月 296.2 457 297.7 88

* 7月 300.7 251 301.6 26

* 8月 303.8 832 305.4 188

* 9月 306.0 5281 307.4 893

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校

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