华盛顿被英国人评选为最伟大敌方指挥官

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月15日电---美国独立战争领导人乔治·华盛顿凭借对战争获胜的坚持精神及其胜利所产生的巨大影响，被评为同英国作战的最伟大敌方指挥官。
在英国国家军事博物馆组织的评选中，华盛顿脱颖而出，击败了爱尔兰独立运动领导者迈克尔·科林斯(Michael Collins) 、法国皇帝拿破仑·波拿巴（Napoleon Bonaparte）、德国陆军元帅欧文·隆美尔（Erwin Rommel）以及土耳其国父穆斯塔法·基马尔（Mustafa Kemal Ataturk）。
美国独立战争是“大英帝国历史上遭受的一次最惨痛失败”，历史学家史蒂芬·布鲁姆威尔（Stephen Brumwell）说道，“他（华盛顿）的个人领袖能力非常关键”。
布鲁姆威尔表示，华盛顿是一个勇敢无畏、鼓舞人心的战场指挥官，在处理与国会以及法国盟友的关系方面同样具有高超技巧。此外，即使当战况不利时，他也从未放弃努力。
近8,000人参加了网上评选，共有五人最终入围，在博物馆周末举行的嘉宾辩论会上，大家围绕各位入选者的功绩进行了辩论，之后进行了参会人的最终投票。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
--近期中资财团不断以高价在港抢购地皮，连内地保险资金也按捺不住加入战团。中国平安保险旗下平安不动产资本，伙拍本地上市公司路劲基建，以“爆大冷”姿态，击败13个由中港著名发展商组成的财团，夺得港铁黄竹坑站物业发展项目第一期，首度成功在港投得地皮。
====================================================================