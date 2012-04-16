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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 18:32 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,因出口数据下滑而承压

路透新加坡4月16日电---马来西亚棕榈油期货周一小幅下跌,因4月上半月出口数据下滑,促使部分交易商了结获利,不过食用油供应吃紧限制跌幅.

棕榈油价格上周触及每吨3,628马币(林吉特)的13个月高位,之前公布的数据显示,马来西亚库存今年以来首次跌破200万吨关口,加剧了对全球供应趋紧的忧虑.

但期货市场上周以2.6%的跌幅报收,因部分交易商表示市场处于超买.

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